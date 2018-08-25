Land Rover разработали опции для перевозки собак

Комплекты опций называются Pet Pack. В свою очередь первый пакет включает перегородку и миску с противоскользящим дном, специальную отделку багажного отсека. Во второй пакет входит складная переноска, непроливающаяся миска, коврик. В третий пакет входит все вышеперечисленное, плюс портативный душ и складной пандус. За счёт складной рампы в салон авто могут забраться крупные либо старые собаки.Перегородка может выдержать вес до 85 килограмм, позволяя при этом в транспортное средство залезть даже самым маленьким собакам. Портативный душ имеет резервуар на 6,5 л воды. Этого должно хватить на пять минут мытья питомца.