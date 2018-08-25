В Ростове драка из-за девушек закончилась поножовщиной

Инцидент произошел недалеко от местного общежития, расположенное по проспекту Нагибина. Пассажиры двух автомобилей не поделили двух девушек, которые были спутницами мужчин. В одном из автомобилей находились двое мужчин, они оказались братьями, а во второй - 6 мужчин и 2 девушки.Молодые особы решили составить компанию братьям, что привело в недоумение их шестерых спутников. Ситуация стала накаляться и переросла в серьезную поножовщину. Один из братьев получил ножевое ранение, и в карете скорой помощи был доставлен в реанимацию.