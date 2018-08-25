АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Алексей Панин поведал о сьемках нового фильма

Популярный актер Алексей Панин в своем микроблоге Instagram поведал, что после отдыха в Крыму он поехал в Пензу, где принимает участие в съемках нового фильма, где он играет бандита.

Алексей Панин поведал о сьемках нового фильма


Судя по всему, лента будет называться «Зёма». На видео, обнародованном в соцсети, Алексей Панин, продемонстрировав автомат, заявил, что новый фильм – это практически «Жмурки-2». В комментариях фанаты написали, что мечтают о выходе картины, но только со старым составом артистов.

Алексей Панин поведал о сьемках нового фильма


Поклонники сказали, что Алексей Панин настоящий, без «ужимок и притворства». По их мнению, у актера много энергии и харизмы. Многие пожелали артисту удачи, а также оставаться таким как он есть.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова
Егор Крид продемонстрировал поклонникам снимок с
Испанские астрономы выяснили, почему некоторые
Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене до исторического
Алексей Панин поведал о сьемках нового фильма
В Сибири найдены идеально сохранившиеся останки
Жители Серпуховской многоэтажки обнаружили тело
Компания Sony показала флагман Xperia XZ3 в Сети
Певица Макsим отдыхает на Алтае с новым
Пропавшая светловолосая девушка разыскивается в
В Красноярске в подвале дома нашли труп
Смартфон Elephone SX оказался частичной копией
Минфин Украины занял сотни миллионов долларов под
В Краснодаре автомобиль BMW утонул в речке
Спутники NASA показали опасную активность пожаров
Ученые: Продукты содержащие клетчатку снижают
В ДТП в Челябинской области погиб 10-летний
Татьяна Владимировна Африкантова придет в студию
Модель KIA Picanto оказалась самой популярной на
Специалисты сравнили Samsung Galaxy Note9 с
В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T
Ученые считают, что в космосе назревает "война"
Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги
Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю
«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая
Land Rover разработали опции для перевозки собак
Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер
В Ростове пьяные иностранцы устроили на трассе
Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен
Просмотреть все новости