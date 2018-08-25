Алексей Панин поведал о сьемках нового фильма
Популярный актер Алексей Панин в своем микроблоге Instagram поведал, что после отдыха в Крыму он поехал в Пензу, где принимает участие в съемках нового фильма, где он играет бандита.
Судя по всему, лента будет называться «Зёма». На видео, обнародованном в соцсети, Алексей Панин, продемонстрировав автомат, заявил, что новый фильм – это практически «Жмурки-2». В комментариях фанаты написали, что мечтают о выходе картины, но только со старым составом артистов.
Поклонники сказали, что Алексей Панин настоящий, без «ужимок и притворства». По их мнению, у актера много энергии и харизмы. Многие пожелали артисту удачи, а также оставаться таким как он есть.
Судя по всему, лента будет называться «Зёма». На видео, обнародованном в соцсети, Алексей Панин, продемонстрировав автомат, заявил, что новый фильм – это практически «Жмурки-2». В комментариях фанаты написали, что мечтают о выходе картины, но только со старым составом артистов.
Поклонники сказали, что Алексей Панин настоящий, без «ужимок и притворства». По их мнению, у актера много энергии и харизмы. Многие пожелали артисту удачи, а также оставаться таким как он есть.