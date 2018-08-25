Певица Макsим отдыхает на Алтае с новым бойфрендом и дочками

Певица МакSим тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако стало известно, что артистка встречается с бойфрендом несколько месяцев. Молодой человек не имеет отношения к шоубизу и отлично ладит с детьми исполнительницы песен от предыдущих отношений.В конце июня МакSим на время покинула сцену, чтобы решить некоторые накопившиеся проблемы. В официальном заявлении, которое опубликовано в соцсети Instagram, говорится, что перед творческим отпуском вокалистка презентует клип на композицию «Здесь и сейчас». В нем продемонстрирована настоящая история любви, которая заканчивается хэппи-эндом.