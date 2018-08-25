АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Певица Макsим отдыхает на Алтае с новым бойфрендом и дочками

Последние недели лета певица МакSим решила отдохнуть в компании нового возлюбленного и дочек. Пара для совместного путешествия выбрала живописный Алтай, а не заграничные курорты.

Певица Макsим отдыхает на Алтае с новым бойфрендом и дочками


Певица МакSим тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако стало известно, что артистка встречается с бойфрендом несколько месяцев. Молодой человек не имеет отношения к шоубизу и отлично ладит с детьми исполнительницы песен от предыдущих отношений.

Певица Макsим отдыхает на Алтае с новым бойфрендом и дочками


В конце июня МакSим на время покинула сцену, чтобы решить некоторые накопившиеся проблемы. В официальном заявлении, которое опубликовано в соцсети Instagram, говорится, что перед творческим отпуском вокалистка презентует клип на композицию «Здесь и сейчас». В нем продемонстрирована настоящая история любви, которая заканчивается хэппи-эндом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:59
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сибири найдены идеально сохранившиеся останки
Жители Серпуховской многоэтажки обнаружили тело
Компания Sony показала флагман Xperia XZ3 в Сети
Певица Макsим отдыхает на Алтае с новым
Пропавшая светловолосая девушка разыскивается в
В Красноярске в подвале дома нашли труп
Смартфон Elephone SX оказался частичной копией
Минфин Украины занял сотни миллионов долларов под
В Краснодаре автомобиль BMW утонул в речке
Спутники NASA показали опасную активность пожаров
Ученые: Продукты содержащие клетчатку снижают
В ДТП в Челябинской области погиб 10-летний
Татьяна Владимировна Африкантова придет в студию
Модель KIA Picanto оказалась самой популярной на
Специалисты сравнили Samsung Galaxy Note9 с
В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T
Ученые считают, что в космосе назревает "война"
Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги
Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю
«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая
Land Rover разработали опции для перевозки собак
Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер
В Ростове пьяные иностранцы устроили на трассе
Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен
Эксперты анонсировали ТОП лучших японских
Перед выборами Роснефть снизила цены на бензин в
В Ростове драка из-за девушек закончилась
Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал
На территории лесного массива в Балашихе найден
Просмотреть все новости