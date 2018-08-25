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Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер Zotye T500

Китайский автобренд Zotye к премьере готовит трехрядный свой кроссовер версии Zotye T500. Автомобильный салон рассчитан на водителя, а также пятерых пассажиров, однако может вместить до 7 человек.

Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер Zotye T500


В 2017 году представили стандартное исполнение версии Zotye T500. Весной прошлого года новинка вышла в КНР. На китайский авторынок на следующей неделе выходит шестиместная версия Zotye T500. Недавно её изображения распространили по Сети китайские издания. Трехрядную Zotye T500 позиционируют как шестиместный кроссовер. В авто второй ряд вместо раздельных кресел получил диван. Для него предусмотрены только 2 ремня безопасности. 6-местный кросс имеет следующие габариты: 4632X1850X1695 мм. Величина колесной базы составляет 2 700 мм. В подкапотном пространстве трехрядного Zotye T500 установлен полуторалитровый мотор на 156 лошадиных сил.

Двигатель приводится в действие пятискоростной МКПП, а также шестидиапазонной АКПП. В авто используется система переднего привода. Пока неизвестна цена трехрядного кросса. Базовый паркетник в КНР расценивается в 69 800 юаней.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:37
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