Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер Zotye T500

В 2017 году представили стандартное исполнение версии Zotye T500. Весной прошлого года новинка вышла в КНР. На китайский авторынок на следующей неделе выходит шестиместная версия Zotye T500. Недавно её изображения распространили по Сети китайские издания. Трехрядную Zotye T500 позиционируют как шестиместный кроссовер. В авто второй ряд вместо раздельных кресел получил диван. Для него предусмотрены только 2 ремня безопасности. 6-местный кросс имеет следующие габариты: 4632X1850X1695 мм. Величина колесной базы составляет 2 700 мм. В подкапотном пространстве трехрядного Zotye T500 установлен полуторалитровый мотор на 156 лошадиных сил.Двигатель приводится в действие пятискоростной МКПП, а также шестидиапазонной АКПП. В авто используется система переднего привода. Пока неизвестна цена трехрядного кросса. Базовый паркетник в КНР расценивается в 69 800 юаней.