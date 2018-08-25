Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал маленький ребенок

Как указывают очевидцы, упал ребенок из окна, расположенного на втором этаже. Снимки, опубликованные в крупном сообществе соцсети, указывают на факт прибытия к месту происшествия бригады скорой помощи. Автором поста отмечено, что ребенок жив, за состоянием его здоровья наблюдают медики.Подробности инцидента в настоящее время уточняются.