Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал маленький ребенок
Из окна второго этажа многоэтажки в городе Кемерово упал маленький ребенок. Информацию сообщили очевидцы в Сети.
Как указывают очевидцы, упал ребенок из окна, расположенного на втором этаже. Снимки, опубликованные в крупном сообществе соцсети, указывают на факт прибытия к месту происшествия бригады скорой помощи. Автором поста отмечено, что ребенок жив, за состоянием его здоровья наблюдают медики.
Подробности инцидента в настоящее время уточняются.
Как указывают очевидцы, упал ребенок из окна, расположенного на втором этаже. Снимки, опубликованные в крупном сообществе соцсети, указывают на факт прибытия к месту происшествия бригады скорой помощи. Автором поста отмечено, что ребенок жив, за состоянием его здоровья наблюдают медики.
Подробности инцидента в настоящее время уточняются.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:49