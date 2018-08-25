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Эксперты анонсировали ТОП лучших японских внедорожников девяностых годов

Эксперты анонсировали ТОП-3 лучших японских внедорожников, выпущенных в девяностых годах. Третье место досталось модели Mitsubishi Pajero второго поколения.

Эксперты анонсировали ТОП лучших японских внедорожников девяностых годов


Транспортное средство отличалось передовыми технологиями. Например, это касается трансмиссии Super Select 4WD. Внедорожник старой генерации выпускался в период 1991-1999 годов. На второй позиции оказался Nissan Patrol. Данный автомобиль выпускали с 1987 года по 1997 год. Транспортное средство отличается своей надежностью, а также высоким внедорожным потенциалом.

Первое место досталось Toyota Land Cruiser 80. Данную машину можно назвать легендарной версией. Производство модели осуществлялось в период 1990-1997 г.г.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:38
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