Эксперты анонсировали ТОП лучших японских внедорожников девяностых годов

Транспортное средство отличалось передовыми технологиями. Например, это касается трансмиссии Super Select 4WD. Внедорожник старой генерации выпускался в период 1991-1999 годов. На второй позиции оказался Nissan Patrol. Данный автомобиль выпускали с 1987 года по 1997 год. Транспортное средство отличается своей надежностью, а также высоким внедорожным потенциалом.Первое место досталось Toyota Land Cruiser 80. Данную машину можно назвать легендарной версией. Производство модели осуществлялось в период 1990-1997 г.г.