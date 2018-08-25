Эксперты анонсировали ТОП лучших японских внедорожников девяностых годов
Эксперты анонсировали ТОП-3 лучших японских внедорожников, выпущенных в девяностых годах. Третье место досталось модели Mitsubishi Pajero второго поколения.
Транспортное средство отличалось передовыми технологиями. Например, это касается трансмиссии Super Select 4WD. Внедорожник старой генерации выпускался в период 1991-1999 годов. На второй позиции оказался Nissan Patrol. Данный автомобиль выпускали с 1987 года по 1997 год. Транспортное средство отличается своей надежностью, а также высоким внедорожным потенциалом.
Первое место досталось Toyota Land Cruiser 80. Данную машину можно назвать легендарной версией. Производство модели осуществлялось в период 1990-1997 г.г.
Транспортное средство отличалось передовыми технологиями. Например, это касается трансмиссии Super Select 4WD. Внедорожник старой генерации выпускался в период 1991-1999 годов. На второй позиции оказался Nissan Patrol. Данный автомобиль выпускали с 1987 года по 1997 год. Транспортное средство отличается своей надежностью, а также высоким внедорожным потенциалом.
Первое место досталось Toyota Land Cruiser 80. Данную машину можно назвать легендарной версией. Производство модели осуществлялось в период 1990-1997 г.г.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:38