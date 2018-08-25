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"Не беременна ли?": Актриса Яна Кошкина попала в клинику

Актриса Яна Кошкина в своем микроблоге Instagram сообщила поклонникам, что попала в клинику. Артистка самостоятельно обратилась к докторам из-за ухудшения самочувствия, после чего ее госпитализировали.

"Не беременна ли?": Актриса Яна Кошкина попала в клинику


По словам звезды, в последнее время у нее был очень плотный график. Накануне у знаменитости поднялась высокая температура, которую невозможно было сбить жаропонижающими средствами. В соцсети Яна Кошкина обнародовала публикацию из больничной платы. Кинозвезда написала, что будет теперь «отдыхать» в клинике. Судя по геометке, телезвезда находится в госпитале «Лапино». В данном медучреждении рожают только обеспеченные люди. Фанаты начали интересоваться, не беременна ли актриса. Однако на вопрос пользователей артистка так и не ответила.

"Не беременна ли?": Актриса Яна Кошкина попала в клинику


На самом деле медицинский центр многопрофильный. Туда Яна Кошкина решила обратиться, так как проживает недалеко от данного учреждения.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:29
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