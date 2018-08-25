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Перед выборами Роснефть снизила цены на бензин в Кемерово

В связи с досрочными выборами губернатора в Кемеровской области, на местных заправках Роснефть резко подешевел бензин и дизтопливо. Стоимость одного литра топлива снизилась на 20 копеек.

Перед выборами Роснефть снизила цены на бензин в Кемерово


На сегодняшний день в Кемерово на заправках Роснефть цена бензина и дизтоплива варьируется от 40 до 46 рублей, в зависимости от октанового числа. Водители Кузбасса обрадовались снижению цен топлива почти на 25 копеек. Портал Benzin-price сообщает, что подобный «обвал» цен случился в июне, тогда заправки тоже снизили цену на 20 копеек.

 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:18
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