Перед выборами Роснефть снизила цены на бензин в Кемерово

На сегодняшний день в Кемерово на заправках Роснефть цена бензина и дизтоплива варьируется от 40 до 46 рублей, в зависимости от октанового числа. Водители Кузбасса обрадовались снижению цен топлива почти на 25 копеек. Портал Benzin-price сообщает, что подобный «обвал» цен случился в июне, тогда заправки тоже снизили цену на 20 копеек.