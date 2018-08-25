Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян отказался от сестры

«По-моему очень мерзко и стыдно заходить на проект с враньём и говорить, что ты чья-то родственница. Тем более, в день, когда нас нет на поляне! Если хочешь задержаться на проекте, будь интересной личностью, а не обманщицей, выезжая за счёт старичков. Никогда в жизни у Йоси не было и нет такой сестры. Он не знаком с этой девушкой», - написала Александра Черно.

«А Йося вообще-то реально мой брат, кто не верит!!! Просто он зазнался, и поэтому попросил меня сказать, что я не его сестра… на твоей совести братик!!!», - заявила теперь уже бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Лилян Кочконян.

«Это ж надо ради денег, ради халявы и известности отказываться от родственников! Оганесян, что угодно от тебя могла ожидать, но не такого! Фууу..противно теперь на вас с Черно вообще смотреть!», «Оганесян готов ради «Дома-2» и Жирно всех готов в мягкое место целовать! Позор! Иосиф, тебя теперь и мужчиной стыдно назвать! Опозорил всю свою семью!!!», «Явно Оганесяна Черно заставила отказаться от родной сестры.. Шура ничего не делает просто так! Ради своей выгоды и наживы она готова на многое! Жаль только, что Иосиф этого не понимает и готов идет дальше на ее поводу!», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Как стало известно, преданные поклонники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» по-прежнему разбираются в непонятной истории, которая не так давно произошла с Иосифом Оганесяном.Стоит напомнить, что примерно месяц назад на телепроект «Дом-2» пришла Лилян Кочконян. Прямо на лобном месте блондинка заявила, что является двоюродной сестрой Иосифа Оганесяна. Тогда молодой человек не мог ни подтвердить, ни опровергнуть заявления девушки, так как вместе со своей возлюбленной Александрой Черно находился в гостях у своих родственников.А вот Саша буквально на следующей день после прихода Лилян в Периметр написала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором назвала новенькую участницу телепроекта «лживой самозванкой».Чуть позже, после поста тогда еще брюнетки, Кочконян также опубликовала блог, где заявила, что на самом деле придумала историю о том, что Иосиф Оганесян является ее родственником. По словам Лилян, своими действиями она хотела привлечь к своей персоне внимание телезрителей «Дома-2».И вот на днях новенькая участница реалити-шоу решила признаться преданным поклонникам, что говорила в первый день своего прихода на Поляну правду. Однако Иосиф Оганесян, узнав об этом, по непонятным на то мотивам попросил Лилян Кочконян изменить свои заявления. В результате девушке ничего не оставалось, как в очередной раз заявить о том, что она снова всех попыталась обмануть.Теперь же, уйдя на днях за ворота телестройки, блондинка, пожалев о содеянном, решила раскрыть всю правду. Несколько часов назад Лилян опубликовала в личном микроблоге пост, где написала, что Иосиф Оганесян «реально» ее родственник.По словам родственницы Иосифа Оганесяна, парня накрыла «звездная болезнь» и именно поэтому он отказался от родственных связей с ней. Более того, Лилян оболгала себя, согласившись, что она не является его сестрой, только из-за того, что участник пообещал в дальнейшем рассказать всю правду другим домовцам и телеведущим «Дома-2».Нужно сказать, что на сегодняшний день огромнейшее количество телезрителей «Дома-2» возмущенны поведением Иосифа Оганесяна. Один за другим поклонники реалити-шоу принялись буквально забрасывать участника телепроекта нелицеприятными сообщениями и комментариями, в некоторых из которых они не только оскорбляют, но и унижают парня.К слову, ранее и сами участники «Дома-2» обсуждали факт того, что Лилян Кочконян может на самом деле быть родственницей Иосифа Оганесяна. По словам некоторых домовцев, парень отказался от родственных связей только для того, чтобы его сестра не «ярчила» за его с Александрой Черно счет.