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Бензин на АЗС Воронежа подорожал на 10%

С начала текущего года бензин на АЗС Воронежа подорожал практически на 10%. Об этом сообщили аналитики Воронежстата.

Бензин на АЗС Воронежа подорожал на 10%


Стоит отметить, что в последнее время наблюдается некоторое уменьшение расценок на бензин. Сейчас он стал дешевле на 9 коп. По словам аналитиков Воронежстата, 92-ой бензин стал дороже на 9,8%. В декабре прошлого года литр «горючего» стоил 38,6 руб. Сейчас он стоит 42,4 руб. Бензин АИ-95 увеличился в цене на 9,6% с 41,6 руб до 45,6 руб. Меньше всего в цене изменился бензин АИ-98. В декабре прошлого года он стоил 45,8 руб. Сейчас эта марка расценивается в 49,4 руб. В данном случае рост составил 8%.

Больше всего изменилась цена на газ. Он стал дороже на 17,6%. А вот дизельное топливо подорожало примерно на 13,3%.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:50
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