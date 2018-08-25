Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова заткнула рот хамке Ольге Рапунцель

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 24 Авг 2018 в 2:21 PDT

Участники решили выставить семейство за периметр, но такая перспектива не остановила, ни Дмитрия, ни Ольгу, и они отказались извиняться перед коллективом и по-прежнему занимались поисками виноватых в своих неприятностях.Точки над «і» поставила ведущая Ольга Орлова, спросив в лоб у Дмитренко, кто оплачивает клинику для их дочери Василисы и молодой отец не смог ответить на вопрос.Как известно, Дмитрий решил напомнить организаторам, что они должны были оплатить массаж для их дочери, но этого так и не произошло.Орлова в присутствии всего коллектива отметила, что проект занимается финансированием содержания малышки Василисы, в том числе был оплачен и массаж, просто специалист сейчас в отпуске, и потому пока не появился на телестройке.