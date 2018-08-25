Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова заткнула рот хамке Ольге Рапунцель
Ведущие и участники «Дома-2» уже давно устали от вернувшихся на проект после рождения дочери семейства Рапунцелей. Как стало видно из анонса очередного эфира, первой не выдержала Ольга Орлова, которая заткнула рот охамевшему семейству Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель.
Участники решили выставить семейство за периметр, но такая перспектива не остановила, ни Дмитрия, ни Ольгу, и они отказались извиняться перед коллективом и по-прежнему занимались поисками виноватых в своих неприятностях.
Точки над «і» поставила ведущая Ольга Орлова, спросив в лоб у Дмитренко, кто оплачивает клинику для их дочери Василисы и молодой отец не смог ответить на вопрос.
Как известно, Дмитрий решил напомнить организаторам, что они должны были оплатить массаж для их дочери, но этого так и не произошло.
Орлова в присутствии всего коллектива отметила, что проект занимается финансированием содержания малышки Василисы, в том числе был оплачен и массаж, просто специалист сейчас в отпуске, и потому пока не появился на телестройке.
Участники решили выставить семейство за периметр, но такая перспектива не остановила, ни Дмитрия, ни Ольгу, и они отказались извиняться перед коллективом и по-прежнему занимались поисками виноватых в своих неприятностях.
Точки над «і» поставила ведущая Ольга Орлова, спросив в лоб у Дмитренко, кто оплачивает клинику для их дочери Василисы и молодой отец не смог ответить на вопрос.
Как известно, Дмитрий решил напомнить организаторам, что они должны были оплатить массаж для их дочери, но этого так и не произошло.
Орлова в присутствии всего коллектива отметила, что проект занимается финансированием содержания малышки Василисы, в том числе был оплачен и массаж, просто специалист сейчас в отпуске, и потому пока не появился на телестройке.