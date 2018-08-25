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Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива в 2018 году

Минтранс рассказал о росте цены топлива на 30% за текущий год. Сведения предоставлены замглавы ведомства по вопросам авиации Александром Юрчиком.

Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива в 2018 году


«Мы предлагаем вводить подсчеты по средневзвешенной годовой стоимости. Если учитывать такую стоимость, то цены с начала 2018 года увеличились почти на 30%. Это существенно, серьезная проблема для авиакомпаний, учитывая увеличение курса доллара», - сообщил он.

Как ранее отметил Евгений Дитрих, глава Минтранспорта РФ, на конец 2018 года прирост цены авиакеросина может достигнуть 30%. При этом он добавил, что Минтранс предложил правительству и Минфину частично компенсировать допрасходы по причине роста стоимости на топливо в целях недопущения подорожания билетов. Потери авиаперевозчиков в 2018 году по причине скачка цен на топливо оценили в 50 млрд рублей, а возместить могут только 22,5 млрд рублей.

В соответствии с индексом МАУ, за 2017 год цена авиатоплива повысилась на 22,8%, а с начала 2018-го до конца июля – дополнительно на 9,3%. На Санкт-Петербургской интернациональной товарно-сырьевой бирже авиакеросин стал дороже на 9,7%, достигнув отметки в 45 тысяч рублей за 1 т. Как указывается в статистических материалах Росавиации, средняя стоимость на авиакеросин за июль поднялась относительно июля 2017 года больше чем на 18%, достигнув 51240 рублей за 1 т.

Необходимость проводить компенсацию потерь, вызванных ростом стоимости авиатоплива, заставила авиакомпании отправиться на непопулярные шаги. В завершении июля крупнейший авиаперевозчик «Аэрофлот» нарастил топливный сбор на авиарейсы компаний, входящих в состав группы компаний на 200-400 рублей.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:28
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