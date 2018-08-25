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Елена Кулецкая родила второго ребенка

Модель Елена Кулецкая в ночь на 25 августа родила второго ребенка. Об этом звездная мама лично сообщила фанатам в своем аккаунте Instagram.

Елена Кулецкая родила второго ребенка


Звезда первые месяцы скрывала от поклонников беременность. Только когда округлившийся живот уже было невозможно скрыть, она рассказала общественности, что ждет ребенка. По словам Елены Кулецкой, она с супругом не планировала пока заводить второго ребенка, и поэтому ее положение стало для пары радостной неожиданностью. Модель до родов утаивала пол малыша. Она отказывалась раскрывать данную тайну даже родственникам. Впрочем, фанаты были уверены, что знаменитость ждет мальчика.

Елена Кулецкая родила второго ребенка


Стоит напомнить, что Елена Кулецкая в 2014 году вышла замуж за Станислава Романовского. Два года назад у супругов родилась дочка Ника. Знаменитость начала активно вести свой блог, в котором рассказывала поклонникам о радостях и трудностях материнства.

Елена Кулецкая родила второго ребенка

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:28
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