Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой Зуевой отдыхал «как в детстве»
В этом году у актера Данила Козловского, наконец, появилось свободное время. На выходных артист отправился со своей возлюбленной Ольгой Зуевой отдыхать на природу «как в детстве».
Киноактер выбрал для отдыха местные красоты, а не заграничные пляжи. Он, вспоминая детские годы, прыгал с тарзанки. Соответствующее фото актёр обнародовал в своем микроблоге Instagram, сопроводив его задорным комментарием – «понеслася роднулечка».
При этом Ольга Зуева выложила в соцсети фото, на котором она запечатлена сидя на пледе.
Фанатам очень понравилось, что пара решила отдохнуть в России. Возлюбленную Данила Козловского поклонники прозвали «Аленушкой».
Киноактер выбрал для отдыха местные красоты, а не заграничные пляжи. Он, вспоминая детские годы, прыгал с тарзанки. Соответствующее фото актёр обнародовал в своем микроблоге Instagram, сопроводив его задорным комментарием – «понеслася роднулечка».
При этом Ольга Зуева выложила в соцсети фото, на котором она запечатлена сидя на пледе.
Фанатам очень понравилось, что пара решила отдохнуть в России. Возлюбленную Данила Козловского поклонники прозвали «Аленушкой».