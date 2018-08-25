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Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой Зуевой отдыхал «как в детстве»

В этом году у актера Данила Козловского, наконец, появилось свободное время. На выходных артист отправился со своей возлюбленной Ольгой Зуевой отдыхать на природу «как в детстве».

Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой Зуевой отдыхал «как в детстве»


Киноактер выбрал для отдыха местные красоты, а не заграничные пляжи. Он, вспоминая детские годы, прыгал с тарзанки. Соответствующее фото актёр обнародовал в своем микроблоге Instagram, сопроводив его задорным комментарием – «понеслася роднулечка».

Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой Зуевой отдыхал «как в детстве»


При этом Ольга Зуева выложила в соцсети фото, на котором она запечатлена сидя на пледе.

Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой Зуевой отдыхал «как в детстве»


Фанатам очень понравилось, что пара решила отдохнуть в России. Возлюбленную Данила Козловского поклонники прозвали «Аленушкой».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:20
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