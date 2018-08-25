Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой Зуевой отдыхал «как в детстве»

Киноактер выбрал для отдыха местные красоты, а не заграничные пляжи. Он, вспоминая детские годы, прыгал с тарзанки. Соответствующее фото актёр обнародовал в своем микроблоге Instagram, сопроводив его задорным комментарием – «понеслася роднулечка».При этом Ольга Зуева выложила в соцсети фото, на котором она запечатлена сидя на пледе.Фанатам очень понравилось, что пара решила отдохнуть в России. Возлюбленную Данила Козловского поклонники прозвали «Аленушкой».