АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух видов динозавров
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили давку из-за бесплатной косметики

Утром 25 августа в Новосибирске в торговом центре «Мега» толпой покупателей была устроена давка. Бесплатную косметику в данном случае хотели получить как девушки, так и мужчины.

В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили давку из-за бесплатной косметики


В новосибирском ТЦ «Мега» первым ста покупателям бесплатно раздавали косметику. За таким «бонусом» в торговый центр с самого утра пришло около двухсот человек. В итоге они устроили настоящую давку перед новым открывшимся магазином косметики NYX. В толпе по количеству преобладали девушки в возрасте до 25 лет. Также там присутствовало не меньше 20 парней. Большинство желающих получить бесплатные косметические наборы приехали в ТЦ к 9 утра, хотя «Мега» открывается только с 10:00.

В свою очередь охранники торгового центра покупателей держали до открытия в холле. Однако из-за большой массы людей работники прочих магазинов «Меги» не имели возможности свободно попасть на рабочее место. Вследствие этого через толпу их вынуждены были проводить сотрудники службы охраны.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал
На территории лесного массива в Балашихе найден
Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой
В Башкирии в подъезде дома нашли труп мужчины,
Бензин на АЗС Воронежа подорожал на 10%
В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива
На трассе Челябинск – Екатеринбург в ДТП погибли
В Приморье пропала девушка во время похода в
В Москве поездом мужчине отрезало голову
Последние новости о здоровье Иосифа Кобзона
В России представят новый смартфон Pocophone F1
Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян
"Не беременна ли?": Актриса Яна Кошкина попала в
В Ленинградской области электричка насмерть сбила
"Решил продлить им детство": Филипп Киркоров не
«АвтоВАЗ» привезёт на Московский автосалон
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова заткнула рот хамке
София Ротару в Instagram поздравила сына Руслана
Смеющаяся Ольга Бузова распугала фанатов
Елена Кулецкая родила второго ребенка
Житель Кемеровской области зарезал свою подругу и
Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух
Популярная блогерша разнесла Антона Гусева и
В Новосибирской области мужчина избил монтировкой
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова выступила
Эксперты: Эпидемия СПИДа может вернуться
В Благовещенске нашли труп молодого человека
В Новороссийске произошло ДТП, ставшее причиной
Бывшая жена экс-участника «Дома-2» Вальтера
Просмотреть все новости