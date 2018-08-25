В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили давку из-за бесплатной косметики

В новосибирском ТЦ «Мега» первым ста покупателям бесплатно раздавали косметику. За таким «бонусом» в торговый центр с самого утра пришло около двухсот человек. В итоге они устроили настоящую давку перед новым открывшимся магазином косметики NYX. В толпе по количеству преобладали девушки в возрасте до 25 лет. Также там присутствовало не меньше 20 парней. Большинство желающих получить бесплатные косметические наборы приехали в ТЦ к 9 утра, хотя «Мега» открывается только с 10:00.В свою очередь охранники торгового центра покупателей держали до открытия в холле. Однако из-за большой массы людей работники прочих магазинов «Меги» не имели возможности свободно попасть на рабочее место. Вследствие этого через толпу их вынуждены были проводить сотрудники службы охраны.