Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух видов динозавров

Останки двух видов динозавров были обнаружены международной исследовательской группой палеонтологов в Китае. Образцы Xiyunykus нашли в 2005 году на северо-западе КНР, а Bannykus – в 2009 году в северо-центральной части страны. Обе экспедиции проводились под руководством профессора Сюй Син из института палеонтологии в Пекине и Джеймса Кларка из Университета Джорджа Вашингтона. Профессор Джон Хорниер из Университета Виватерсранда, Южная Африка, был ведущим членом команды, а также соавтором исследования. Он пояснил, что альваресзавры – это группа динозавров, у которой много общего с птицами. Однако изначально они не употребляли насекомых, как птицы. Наиболее ранние представители этой группы имели более типичные мясные зубы и руки, которыми было удобно ловить мелкую добычу. Только более поздние эволюционирующие члены были с небольшими зубами и руками с одним огромным когтем, которым, вероятно, разрывали открытые гниющие муравейники и бревна. Обнаруженные останки Xiyunykus и Bunnykus показывают, что их представители развивали короткие руки позднее в эволюционной истории.По словам Джеймса Кларка, данная находка очень важна, потому как показывает переходные шаги в процессе адаптации альваресзавров к новой диете.