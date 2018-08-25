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Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух видов динозавров
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Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух видов динозавров

Международная группа палеонтологов обнаружила в Китае останки двух видов динозавров Xiyunykus и Bunnykus, которые являются одним из звеньев в эволюции альваресзавров, живших на Земле 80 млн лет назад.

Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух видов динозавров


Останки двух видов динозавров были обнаружены международной исследовательской группой палеонтологов в Китае. Образцы Xiyunykus нашли в 2005 году на северо-западе КНР, а Bannykus – в 2009 году в северо-центральной части страны. Обе экспедиции проводились под руководством профессора Сюй Син из института палеонтологии в Пекине и Джеймса Кларка из Университета Джорджа Вашингтона. Профессор Джон Хорниер из Университета Виватерсранда, Южная Африка, был ведущим членом команды, а также соавтором исследования. Он пояснил, что альваресзавры – это группа динозавров, у которой много общего с птицами. Однако изначально они не употребляли насекомых, как птицы. Наиболее ранние представители этой группы имели более типичные мясные зубы и руки, которыми было удобно ловить мелкую добычу. Только более поздние эволюционирующие члены были с небольшими зубами и руками с одним огромным когтем, которым, вероятно, разрывали открытые гниющие муравейники и бревна. Обнаруженные останки Xiyunykus и Bunnykus показывают, что их представители развивали короткие руки позднее в эволюционной истории.

Палеонтологи обнаружили в Китае останки двух видов динозавров


По словам Джеймса Кларка, данная находка очень важна, потому как показывает переходные шаги в процессе адаптации альваресзавров к новой диете.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:08
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