Смеющаяся Ольга Бузова распугала фанатов «монгольским лицом»

Уже не впервые внешность Ольги Бузовой называют мужеподобной и монгольской, а теперь пользователи сравнили ее с любительницей приложиться к бутылке со спиртным.Подписчики даже увидели в чертах Ольги Бузовой нечто общее с кровожадным демоном из фильма «Джиперс Криперс»., - написали хейтеры, удивленные монгольским лицом Бузовой.Многократные инъекции красоты постепенно превращают некогда миловидное лицо Ольги в «монгольского мальчика».Даже фанаты все чаще предостерегают Бузову от очередных коррекций своей внешности, чтобы полностью не превратиться в «безобразие».