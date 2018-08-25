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Смеющаяся Ольга Бузова распугала фанатов «монгольским лицом»

В Сети появилось изображение популярной ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой, запечатленной в момент смеха, что и насмешило, и напугало ее фанатов.

Уже не впервые внешность Ольги Бузовой называют мужеподобной и монгольской, а теперь пользователи сравнили ее с любительницей приложиться к бутылке со спиртным.

Смеющаяся Ольга Бузова распугала фанатов «монгольским лицом»

Подписчики даже увидели в чертах Ольги Бузовой нечто общее с кровожадным демоном из фильма «Джиперс Криперс».

«Монголо-татарское иго явилось!!», «На алкашечку припухшую похожа», «Монгольская морда», «Глаза с каждым днём все уже и уже», «Ну это ж реально мужик», - написали хейтеры, удивленные монгольским лицом Бузовой.

Смеющаяся Ольга Бузова распугала фанатов «монгольским лицом»

Многократные инъекции красоты постепенно превращают некогда миловидное лицо Ольги в «монгольского мальчика».

Даже фанаты все чаще предостерегают Бузову от очередных коррекций своей внешности, чтобы полностью не превратиться в «безобразие».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:38
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