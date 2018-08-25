На трассе Челябинск – Екатеринбург в ДТП погибли три человека
СМИ передана информация, что на трассе Челябинск – Екатеринбург произошло ДТП. Во время смертельной аварии погибли три человека. Маленькому ребенку удалось выжить.
ДТП произошло в Кунашакском районе на дороге по направлению в Екатеринбург. Водитель транспортного средства LADA Largus не смог справится с управлением. В итоге автомобиль врезался в опору линии электропередачи. В авто находилась семья с двумя маленькими детьми. Родители и старшая их четырёхлетняя дочка умерли на месте после сильнейшего удара транспортного средства о бетонный столб.
Младшего трёхлетнего ребенка в тяжелом состоянии карета скорой помощи доставила в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины, а также подробности аварии.
ДТП произошло в Кунашакском районе на дороге по направлению в Екатеринбург. Водитель транспортного средства LADA Largus не смог справится с управлением. В итоге автомобиль врезался в опору линии электропередачи. В авто находилась семья с двумя маленькими детьми. Родители и старшая их четырёхлетняя дочка умерли на месте после сильнейшего удара транспортного средства о бетонный столб.
Младшего трёхлетнего ребенка в тяжелом состоянии карета скорой помощи доставила в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины, а также подробности аварии.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15