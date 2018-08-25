На трассе Челябинск – Екатеринбург в ДТП погибли три человека

ДТП произошло в Кунашакском районе на дороге по направлению в Екатеринбург. Водитель транспортного средства LADA Largus не смог справится с управлением. В итоге автомобиль врезался в опору линии электропередачи. В авто находилась семья с двумя маленькими детьми. Родители и старшая их четырёхлетняя дочка умерли на месте после сильнейшего удара транспортного средства о бетонный столб.Младшего трёхлетнего ребенка в тяжелом состоянии карета скорой помощи доставила в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины, а также подробности аварии.