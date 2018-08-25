Популярная блогерша разнесла Антона Гусева и Викторию Романец «в пух и прах»
Бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев уже давно стали любимыми объектами для насмешек со стороны пользователей и недавно над парочкой «катком прошлась» одна известная блогерша.
Елену Санжаровскую многие знают как приверженицу правильного питания и потому она, не называя имен, грубо раскритиковала Антона Гусева, сидящего на «чудо-порошках» и его супругу Викторию, которая по словам блогера, готова за тысячу долларов подработать в эскорте.
Елена отметила, что Мерседес, якобы заработанный Антоном, был взят в кредит и он, по мнению Санжаровской, не по карману бывшему домовцу.
Блогер посмеялась над «особями», которые растеряли остатки мозгов еще на телестройке, но, тем не менее, уверены в собственной уникальности. Санжаровская не рекомендует пользователям вступать в команду Гусева.
Примечательно, что блогер не называла имен, но лица, над которыми она поглумилась, оказались слишком узнаваемыми.
Елену Санжаровскую многие знают как приверженицу правильного питания и потому она, не называя имен, грубо раскритиковала Антона Гусева, сидящего на «чудо-порошках» и его супругу Викторию, которая по словам блогера, готова за тысячу долларов подработать в эскорте.
Елена отметила, что Мерседес, якобы заработанный Антоном, был взят в кредит и он, по мнению Санжаровской, не по карману бывшему домовцу.
Блогер посмеялась над «особями», которые растеряли остатки мозгов еще на телестройке, но, тем не менее, уверены в собственной уникальности. Санжаровская не рекомендует пользователям вступать в команду Гусева.
Примечательно, что блогер не называла имен, но лица, над которыми она поглумилась, оказались слишком узнаваемыми.