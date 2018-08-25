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Популярная блогерша разнесла Антона Гусева и Викторию Романец «в пух и прах»

Бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев уже давно стали любимыми объектами для насмешек со стороны пользователей и недавно над парочкой «катком прошлась» одна известная блогерша.

Елену Санжаровскую многие знают как приверженицу правильного питания и потому она, не называя имен, грубо раскритиковала Антона Гусева, сидящего на «чудо-порошках» и его супругу Викторию, которая по словам блогера, готова за тысячу долларов подработать в эскорте.

Популярная блогерша разнесла Антона Гусева и Викторию Романец «в пух и прах»

Елена отметила, что Мерседес, якобы заработанный Антоном, был взят в кредит и он, по мнению Санжаровской, не по карману бывшему домовцу.

Популярная блогерша разнесла Антона Гусева и Викторию Романец «в пух и прах»

Блогер посмеялась над «особями», которые растеряли остатки мозгов еще на телестройке, но, тем не менее, уверены в собственной уникальности. Санжаровская не рекомендует пользователям вступать в команду Гусева.

Примечательно, что блогер не называла имен, но лица, над которыми она поглумилась, оказались слишком узнаваемыми.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:59
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