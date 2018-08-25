В Приморье пропала девушка во время похода в магазин

В Сети появилась информация, что около восьми часов вечера 24 августа девушка вышла в магазин и уже не вернулась. Девушка 1998 года рождения. На ней в момент пропажи из одежды были шорты, футболка с изображением черепа. Внешние приметы: рост около 179 см, темные и длинные волосы, на голове были очки. Предварительно пропала на улице Сидоренко, телефоны, которые имелись с собой - отключены.Родители просят помощи у всех, кто может знать местонахождение девушки.