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Спутники NASA показали опасную активность пожаров с орбиты Земли

Специалисты NASA продемонстрировали, как выглядят все пожары с орбиты Земли, причем показаны действующие в настоящее время активные очаги возгорания. Сделаны снимки спутниками дистанционного зондирования Земли, архив фото размещен на сервисе NASA - EOSDIS Worldview.

Изображения указывают, что полыхает сильнее всего Африка, особенно отмечен Мадагаскар. Только здесь пожары искусственного происхождения, так как местное население постоянно выжигает территории с сухой растительностью, мешающей земледелию. Большинство других мест на планете, отмечены катаклизмами естественного происхождения. Особое внимание NASA уделяет западному побережью США.
Спутники NASA показали опасную активность пожаров с орбиты Земли


Как подчеркивают ученые, ежегодно увеличивается опасность, связанная с глобальным возгоранием. Основная причина возможной масштабной угрозы - снижение влажности воздуха, а также повышение температуры и усиление ветров. Специалисты NASA утверждают, что за последние несколько десятков лет эти факторы считаются самыми неблагоприятными.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:01
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