Спутники NASA показали опасную активность пожаров с орбиты Земли
Специалисты NASA продемонстрировали, как выглядят все пожары с орбиты Земли, причем показаны действующие в настоящее время активные очаги возгорания. Сделаны снимки спутниками дистанционного зондирования Земли, архив фото размещен на сервисе NASA - EOSDIS Worldview.
Изображения указывают, что полыхает сильнее всего Африка, особенно отмечен Мадагаскар. Только здесь пожары искусственного происхождения, так как местное население постоянно выжигает территории с сухой растительностью, мешающей земледелию. Большинство других мест на планете, отмечены катаклизмами естественного происхождения. Особое внимание NASA уделяет западному побережью США.
Как подчеркивают ученые, ежегодно увеличивается опасность, связанная с глобальным возгоранием. Основная причина возможной масштабной угрозы - снижение влажности воздуха, а также повышение температуры и усиление ветров. Специалисты NASA утверждают, что за последние несколько десятков лет эти факторы считаются самыми неблагоприятными.
Изображения указывают, что полыхает сильнее всего Африка, особенно отмечен Мадагаскар. Только здесь пожары искусственного происхождения, так как местное население постоянно выжигает территории с сухой растительностью, мешающей земледелию. Большинство других мест на планете, отмечены катаклизмами естественного происхождения. Особое внимание NASA уделяет западному побережью США.
Как подчеркивают ученые, ежегодно увеличивается опасность, связанная с глобальным возгоранием. Основная причина возможной масштабной угрозы - снижение влажности воздуха, а также повышение температуры и усиление ветров. Специалисты NASA утверждают, что за последние несколько десятков лет эти факторы считаются самыми неблагоприятными.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:01