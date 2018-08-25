Спутники NASA показали опасную активность пожаров с орбиты Земли

Изображения указывают, что полыхает сильнее всего Африка, особенно отмечен Мадагаскар. Только здесь пожары искусственного происхождения, так как местное население постоянно выжигает территории с сухой растительностью, мешающей земледелию. Большинство других мест на планете, отмечены катаклизмами естественного происхождения. Особое внимание NASA уделяет западному побережью США.Как подчеркивают ученые, ежегодно увеличивается опасность, связанная с глобальным возгоранием. Основная причина возможной масштабной угрозы - снижение влажности воздуха, а также повышение температуры и усиление ветров. Специалисты NASA утверждают, что за последние несколько десятков лет эти факторы считаются самыми неблагоприятными.