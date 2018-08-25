Последние новости о здоровье Иосифа Кобзона

Ранее СМИ сообщали, что певец находится в коме, однако родственники и официальные представители опровергали эту информацию. В одной из московских клиник Иосиф Давыдович оказался только потому, что нужно было пролечиться. СМИ 27 июля 2018 года писали, что знаменитость пребывает в реанимации в плохом состоянии. При этом на следующий день появились слухи, что его состояние ухудшилось. По словам Льва Лещенка, когда он звонил супруге артиста, она сказала, что состояние Иосифа Кобзона идет на улучшение. Ранее сообщалось, что исполнитель песен уже дома. По данным источника, он может самостоятельно дышать, однако его подключили к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких).Артист борется с раком уже более 10 лет. За этот год он был госпитализирован в клинику уже несколько раз. На последнем выступлении Иосифа Кобзона фанаты были шокированы его внешним видом, сравнив певца с "мумией".