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Эксперты: Эпидемия СПИДа может вернуться

Американские специалисты предупредили о возвращении эпидемии СПИДа. Основной причиной подобного прогноза, по их словам, является снижение финансирования исследований и лечения данного заболевания.

Эксперты: Эпидемия СПИДа может вернуться


Около 36 млн человек на Земле на сегодняшний день живут со СПИДом. Это заболевание унесло жизни одного миллиона человек в минувшем году. Специалисты США прогнозируют, что к 2030 году число инфицированных вирусом ВИЧ достигнет отметки 100 млн. Невзирая на то, что это заболевание больше не является смертным приговором из-за успехов в лечении, исследователи продолжают бить тревогу в связи с сокращением финансирования исследований и лечения СПИДа.

Глобальный координатор по СПИДу в США Дебора Биркс и Дж. Моррисон из Центра стратегических и международных исследований рассказали, что грядет борьба за то, чтобы удержать позиции, поскольку на сегодняшний день наблюдается растущий дефицит финансовых возможностей и политической власти. Кроме того, эксперты убеждены, что, если правительство и мирные жители будут продолжать проявлять безынициативность, ситуация ухудшится, риски возрождающейся эпидемии возрастут.

Специалисты уточнили, что в группе риска по-прежнему находятся молодые африканские женщины, гомосексуалисты, потребители наркотических средств, работники секс-индустрии и транссексуалы.

 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:21
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