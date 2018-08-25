Эксперты: Эпидемия СПИДа может вернуться

Около 36 млн человек на Земле на сегодняшний день живут со СПИДом. Это заболевание унесло жизни одного миллиона человек в минувшем году. Специалисты США прогнозируют, что к 2030 году число инфицированных вирусом ВИЧ достигнет отметки 100 млн. Невзирая на то, что это заболевание больше не является смертным приговором из-за успехов в лечении, исследователи продолжают бить тревогу в связи с сокращением финансирования исследований и лечения СПИДа.Глобальный координатор по СПИДу в США Дебора Биркс и Дж. Моррисон из Центра стратегических и международных исследований рассказали, что грядет борьба за то, чтобы удержать позиции, поскольку на сегодняшний день наблюдается растущий дефицит финансовых возможностей и политической власти. Кроме того, эксперты убеждены, что, если правительство и мирные жители будут продолжать проявлять безынициативность, ситуация ухудшится, риски возрождающейся эпидемии возрастут.Специалисты уточнили, что в группе риска по-прежнему находятся молодые африканские женщины, гомосексуалисты, потребители наркотических средств, работники секс-индустрии и транссексуалы.