В Новороссийске произошло ДТП, ставшее причиной пробки
В Новороссийске произошло ДТП, из-за которого на шоссе образовалась пробка. В местном сегменте социальных сетей очевидцы уточнили, что в ходе аварии пострадал водитель одного из автомобилей.
Авария произошла на Анапском шоссе сегодня утром. Автомобиль марки Mercedes выехал на левую полосу для совершения обгона. Спустя несколько секунд в него врезалось другое транспортное средство, идущее в сторону центра.
В ДТП пострадал мужчина, находившийся за рулем иномарки. На Анапском шоссе из-за аварии образовалась пробка, но ее почти полностью удалось ликвидировать. Сведения о причинах ДТП пока обнародованы не были.
Авария произошла на Анапском шоссе сегодня утром. Автомобиль марки Mercedes выехал на левую полосу для совершения обгона. Спустя несколько секунд в него врезалось другое транспортное средство, идущее в сторону центра.
В ДТП пострадал мужчина, находившийся за рулем иномарки. На Анапском шоссе из-за аварии образовалась пробка, но ее почти полностью удалось ликвидировать. Сведения о причинах ДТП пока обнародованы не были.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:07