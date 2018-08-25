В Новороссийске произошло ДТП, ставшее причиной пробки

Авария произошла на Анапском шоссе сегодня утром. Автомобиль марки Mercedes выехал на левую полосу для совершения обгона. Спустя несколько секунд в него врезалось другое транспортное средство, идущее в сторону центра.В ДТП пострадал мужчина, находившийся за рулем иномарки. На Анапском шоссе из-за аварии образовалась пробка, но ее почти полностью удалось ликвидировать. Сведения о причинах ДТП пока обнародованы не были.