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В России представят новый смартфон Pocophone F1 от Xiaomi

В Индии недавно представили новый смартфон Pocophone F1 от компании Xiaomi. 27 августа устройство представят уже в России.

В России представят новый смартфон Pocophone F1 от Xiaomi


Модель в Индии выпустят под названием Poco. В прочих странах устройство будут продавать как Pocophone. В свою очередь Pocophone F1 стал первым смартфоном молодого развивающегося бренда. Сейчас данное устройство считают самым дешевым среди моделей, оснащаемых флагманским современным процессором Snapdragon 845. Версию Pocophone F1 в России будут предлагать в синей, а также черной расцветке.

Новый смартфон оснастили 6,18-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 845. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ. Основную двойную камеру сделали с модулями 12+5 Мп. Также устройство поучило фронтальную камеру на 20 Мп. На смартфон будет действовать годовая официальная гарантия.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:38
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