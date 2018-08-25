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В Ленинградской области электричка насмерть сбила женщину

СМИ сообщают, что в Ленинградской области электричка сбила насмерть женщину. В свою очередь машинист пытался избежать данной трагедии, однако безуспешно.

В Ленинградской области электричка насмерть сбила женщину


Трагедия произошла 24 августа примерно в два часа дня на станции "Чайка" вблизи посёлка Лебяжье, который расположен на территории Ленинградской области. По факту смертельного случая Ленинградским следственным отделом проводится доследственная проверка. Машинист электропоезда утверждает, что женщина вышла из лесопосадки и направлялась вдоль железнодорожных путей. В свою очередь он подавал сигналы оповещения, применив одновременно экстренное торможение. Но столкновения избежать в итоге не удалось.

Женщина в результате полученных тяжёлых травм скончалась на месте.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:20
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