«АвтоВАЗ» привезёт на Московский автосалон кроссовер LADA XRay Cross

Если судить по тизеру, прикрепленному к посту, новая модель станет использовать революционную для бренда систему селективного подбора режимов движения, за счет чего водителю удастся выбирать максимально подходящий для езды режим. Среди доступных вариантов: «ECO», «Зимний», «Спорт», «Песок». Как сообщают работники компании, новинку намереваются продемонстрировать в конце августа на автосалоне в Москве. Представители концерна анонсировали презентацию 5 новых моделей, дав обещав привезти обновленные версии Lada Vesta Sport и Granta.ММАС на сегодня является главным российским выставочным мероприятием в автомобильном сегменте. В этом году мероприятие стартует 29 августа и будет продолжаться до 9 сентября. Для проведения автовыставки выбрали экспоцентр «Крокус-Экспо».