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Житель Кемеровской области зарезал свою подругу и уснул рядом с трупом

Житель Кемеровской области, ранее уже судимый, убил свою возлюбленную во время застолья, после чего заснул на месте преступления, рядом с трупом. Информация из сообщений пресс-службы регионального СУ СКР.

По предварительной версии следствия, находясь в сильном алкогольном опьянении, мужчина обвинил сожительницу в многочисленных изменах. Только инцидент не ограничился последующими угрозами, он нанес девушке несколько ударов ножом. Совершив преступление, ревнивец просто заснул на полу рядом с трупом.
Житель Кемеровской области зарезал свою подругу и уснул рядом с трупом


Через время к хозяйке квартиры в гости пришла подруга. Увидев следы крови, она сразу вызвала полицию. Арестованный житель Кузбасса свою причастность к убийству отрицал, только в ходе допроса проговорился, что преступление совершил он, после чего не стал ничего отрицать.

Следствие располагает сведениями, что ранее мужчина не однократно угрожал убийством девушке. Проведен комплекс экспертиз для вынесения окончательного решения уголовное дело направлено в суд.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:20
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