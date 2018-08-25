В Красноярске возле ресторана KFC на крыше иномарки родители катали сына
В Красноярске возле ресторана KFC, который расположен по улице Шахтеров, на крыше иномарки родители катали сына. Видео попало в Сеть, вызвав множественные возмущения.
Точно неизвестно, что толкнуло родителей посадить несовершеннолетнего ребенка на крышу автомобиля и начать движение. Мальчик сидел сверху как на лавочке, а родители, по словам очевидцев, находились в салоне: мама - за рулем, папа - держал на руках второго ребенка. Они так проехались несколько метров, а потом мальчика посадили в машины и уехали.
Просмотревшие видео люди сразу стали комментировать увиденное, возмущаясь безответственности родителей, которые подвергли опасности жизнь своего сына.
Точно неизвестно, что толкнуло родителей посадить несовершеннолетнего ребенка на крышу автомобиля и начать движение. Мальчик сидел сверху как на лавочке, а родители, по словам очевидцев, находились в салоне: мама - за рулем, папа - держал на руках второго ребенка. Они так проехались несколько метров, а потом мальчика посадили в машины и уехали.
Просмотревшие видео люди сразу стали комментировать увиденное, возмущаясь безответственности родителей, которые подвергли опасности жизнь своего сына.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 08:27