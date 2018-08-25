Бывшая жена экс-участника «Дома-2» Вальтера Соломенцева проиграла суд за дом

«Суд о наследстве мы проиграли. Как я говорила, батюшка написал завещание на дом, на деньги в банке, в котором он завещал все мне, но завещание было рукописным и не заверенным у нотариуса, а адвокат у меня был средненький. На этапе кассации у меня был уже хороший адвокат, который сделала дополнительные экспертизы – лингвистику и почерковедческую, но было уже поздно. Кассация даже не стала рассматривать. В общем, в наследство вступил брат батюшки и подал в суд на наше выселение. Но он суд проиграл», - рассказала Галина Соломенцева.

«Была хорошая квартирка, и по цене всех устраивала, но пятый этаж без лифта. К моему удивлению отец Павел не согласился на нее из-за того, что нет лифта, хотя цена была очень хорошей, то есть недорого. И вот я уже отчаялась в поисках, как находится квартира, которую буквально впихивают мне, и она не дешевая, я звоню отцу Павлу, и он тоже соглашается. В общем, думаю, не без воли Божией мы оказались именно в этой квартире», - рассказала бывшая супруга Вальтера Соломенцева.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что в прошлом году экс-звезда телепроекта Вальтер Соломенцев и его бывшая жена стали многодетными родителями. Невзирая на то, что семейство уже официально не является супругами, женщина все-таки приняла решение родить от бывшего мужа третьего малыша.На сегодняшний день Вальтер то и дело мечется между двумя женщинами: между Галиной – бывшей законной супругой и новой возлюбленной – Олесей Лисовской, чью любовь желал завоевать на протяжении нескольких лет.Как бы там ни было, но многодетная мать, как выяснилось, до сих пор ждет того дня, когда же Соломенцев окончательно решит вернуться в семью. Пока же бывшей супруге звезды «Дома-2» приходится решать все проблемы в одиночку. По словам Галины, несколько дней назад ее вместе с тремя маленькими детьми выселили из дома.Известно, что на данный момент законный наследник не может выселить ее из дома, так как у нее есть трое несовершеннолетних детей. Галина надеется на то, что в конечном счете сможет вернуть дом и даже уже начала планировать, какой ремонт хочет в нем сделать. По словам бывшей супруги Вальтера Соломенцева, ей очень дорого то место, где на протяжении всех этих лет жили и росли ее маленькие дети.Галина по-прежнему мечтает о том, чтобы ее бывший супруг пришел в себя и подумал о том, что его наследники могут остаться без крыши над головой. Впрочем, пока экс-священнику из реалити-шоу «Дом-2», судя по всему, все равно на то, как и где живут его дети.Однако, как рассказала Галина Соломенцева, не всем окружающим настолько все равно на проблемы, которые возникли у нее. На сегодняшний день женщина вместе с тремя маленькими детьми находится под покровительством священнослужителя Павла Островского. Именно он не только помог решить экс-жене Вальтера некоторые возникнувшие проблемы, но и даже снял для нее жилье и полностью его оплачивает.Галина призналась, что очень сильно ждет того дня, когда Вальтер вернется к ней, ведь с бывшим супругом ей куда проще и легче было присматривать не только за тремя маленькими детьми, но и за домом. Тем более, что не так давно многодетная мать перенесла сложную операцию.По словам Соломенцевой, она по-прежнему надеется, что экс-муж устроится на работу, снимет для своих наследников жилье и будет полностью оплачивать квартиру и потребности детей. Правда, у самого бывшего священнослужителя совсем другие планы. Недавно Вальтер заявил поклонникам, что хотел бы в будущем забрать свое семейство в столицу, однако на данный момент все его мысли заняты только одним человеком – Олесей Лисовской.