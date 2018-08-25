Ученые: Похмельный синдром длится дольше, чем кажется

Ученые из Университета Бата, Англия, провели новое исследование, в результате которого выяснили, что когнитивные процессы человека, побывавшего на бурной вечеринке, могут быть ослаблены еще некоторое время после того, как кровь очистится от последней дозы алкоголя. У него могут наблюдаться низкие память и внимание, а также слабые психомоторные навыки.Один из авторов научного исследования Салли Адамс пояснила, что похмелье может иметь серьезные последствия для повседневной деятельности из-за снижения концентрации внимания и памяти.Исследователи предполагают, что их результаты имеют важные последствия, когда речь идет о мероприятиях, выполняемых при похмелье, включая вождение.