Ученые: Похмельный синдром длится дольше, чем кажется
Согласно новым данным британских ученых из Университета Бата, похмельный синдром длится дольше, чем может казаться. Последствия чрезмерного употребления алкоголя продолжает отражаться на умственной и физической деятельности человека еще некоторое время после того, как в его крови не остается даже малой дозы алкоголя, утверждают исследователи.
Ученые из Университета Бата, Англия, провели новое исследование, в результате которого выяснили, что когнитивные процессы человека, побывавшего на бурной вечеринке, могут быть ослаблены еще некоторое время после того, как кровь очистится от последней дозы алкоголя. У него могут наблюдаться низкие память и внимание, а также слабые психомоторные навыки.
Один из авторов научного исследования Салли Адамс пояснила, что похмелье может иметь серьезные последствия для повседневной деятельности из-за снижения концентрации внимания и памяти.
Исследователи предполагают, что их результаты имеют важные последствия, когда речь идет о мероприятиях, выполняемых при похмелье, включая вождение.
Ученые из Университета Бата, Англия, провели новое исследование, в результате которого выяснили, что когнитивные процессы человека, побывавшего на бурной вечеринке, могут быть ослаблены еще некоторое время после того, как кровь очистится от последней дозы алкоголя. У него могут наблюдаться низкие память и внимание, а также слабые психомоторные навыки.
Один из авторов научного исследования Салли Адамс пояснила, что похмелье может иметь серьезные последствия для повседневной деятельности из-за снижения концентрации внимания и памяти.
Исследователи предполагают, что их результаты имеют важные последствия, когда речь идет о мероприятиях, выполняемых при похмелье, включая вождение.
Наука / Авторские новости
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:46