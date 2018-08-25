"Решил продлить им детство": Филипп Киркоров не хочет пускать детей в школу

Неучами детей артиста не назовешь, так как они уже умеют писать, читать, изучают иностранные языки, а также занимаются танцами и спортом. Журналисты спросили, может Филипп Бедросович готовит себе смену, однако певец категорически заявил, что будет своих отпрысков держать вдалеке от шоубиза. По мнению звезды, Алле-Виктории и Мартину нужно идти не по протоптанной дорожке, а свои путем.Исполнитель песен объяснил, почему не хочет отпускать наследников в школу. Как оказалось, главные хиты лета - «Ибица» и «Цвет настроения синий» - это заслуга детей знаменитости. По словам Филиппа Киркорова, они наполняют дом таким энергетическим зарядом, что он перешел от депрессивных композиций к дискотечным хитам.