В Красноярске иномарка врезалась в столб, погиб водитель

В Красноярске иномарка въехала в столб. ДТП имело место быть на проспекте Металлургов.



По информации опубликованной в Сети очевидцами, иномарка по неустановленным причинам совершила наезда на бордюр и протаранила столб 25 августа утром. В результате водителя забрала скорая помощь, а в больнице врачи не смогли ему спасти жизнь. По некоторым данным водитель за рулем был в трезвом состоянии. Официально информация не комментируется.



