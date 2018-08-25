В Благовещенске нашли труп молодого человека

Данные сведения значатся в Instagram-паблике kriminal.blg. Из сообщения следует, что в Благовещенске в одном из домов по улице Комсомольской был найден труп молодого человека. Согласно имеющейся информации, на связи парень в последний раз был 22 августа текущего года.СМИ обратились за комментариями к представителям Следственного управления СКР по Амурской области. Там сведения, которые были указаны в паблике kriminal.blg, не были ни подтверждены, ни опровергнуты. В управлении информационным агентствам предложили обратиться по данному вопросу позже, а именно 27 августа.