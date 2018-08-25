5 звезд из «Дома-2», которые испортили себе внешность пластикой

«Камбур стала типичной мадемуазелью из Instagram! Сказать, что она стала красоткой нельзя! Хотя..судить не мне! Но свою индивидуальность Снежана явно потеряла!!!», - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

«До сих пор не понимаю, зачем взрослой женщине потребовались пластические операции..Лучше бы внуками занималась, а не по клиникам ездила!!!», - писали ранее недоброжелатели экс-участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой в Сети.

«Нужно набрать как можно больше жира, чтобы качественный жир можно было закачать и имплантировать в ягодицы. Если нет жировой ткани, нечего будет закачивать в ягодицы. Предыдущий липофилинг я делала, и у меня остались неровности в области живота. Хочется сделать бразильскую попку и узкую талию. И на моем примере показать, что есть талантливые хирурги, и не так уж и дорого стоит фигура мечты», - в свое время заявляла поклонникам Екатерина Колисниченко.

«Керн это вообще ужас какой-то! Как можно довести себя до такого? Правильно говорят, что пластическая хирургия, как наркотик, сделал одну операцию, через некоторое время хочется еще одну..» - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.



Большое количество телезрителей прославленной телестройки «Дома-2» считают, что бывшая супруга Алессандро Матераццо понапрасну решилась с помощью пластической хирургии изменить свою внешность. По словам преданных поклонников реалити-шоу, Светлана Давыдова раньше выглядела куда миловиднее, нежней и женственней.На сегодняшний день брюнетка, по мнению зрителей, стала похожа на типичную «уточку». Несмотря на то, что недавно Светлана немного уменьшила размер губ, как выяснилось, это мало что изменило. Фанаты по-прежнему неудовлетворенны изменениями во внешнем виде Давыдовой.Неоднократно многие телезрители «Дома-2» приводили в пример Снежану Камбур, как девушку, которая испортила свою внешность пластикой. Если посмотреть на фотографии бывшей участницы реалити-шоу до и после вмешательства косметологов и пластических хирургов, то невооруженным взглядом видны две большие разницы.По словам некоторых поклонников скандальной телестройки, на сегодняшний день Снежана уже не обладает той изюминкой и индивидуальностью, которая ранее выделяла ее.По словам многочисленных поклонников прославленного реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова не только похорошела после пластики, но и стала выглядеть на несколько лет моложе. Впрочем, как оказалось, телезрители хорошо понимают, чего стоял подобный результат «бабушке» телестройки.Стоит напомнить, что бывшая участница одного и самых скандальных и популярных телепроектов России ранее рассказывала своим преданным фанатам, что после первой пластической операции долго не могла прийти в себя. Невыносимая боль мучила женщину на протяжении нескольких дней.Лицо Ирины Агибаловой не только полностью онемело, но и даже потеряло былую симметрию. Из-за онемения одного лицевого нерва, бровь на правой стороне лица экс-звезды «Дома-2» опустилась.Понадобилось несколько пластических операций, чтобы привести внешний вид Ирины Агибаловой в порядок.Ни для кого из преданных поклонников скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» не является секретом то, что после участия в прославленном телепроекте и внезапного развода красавица брюнетка Екатерина Колисниченко изменилась до неузнаваемости.На сегодняшний день Катя сделала себе больше пяти пластических операций. Девушка несколько раз меняла себе форму носа, увеличивала молочные железы и даже проходила липофилинг.На данный момент Екатерина Колисниченко совсем не похожа на ту девушку-брюнетку, которая пришла в Периметр искать любовь и свою вторую половинку. Нужно отметить, что если раньше многие телезрители путали Катю с сестрой-близняшкой Юлией Салибековой, то сейчас этого сделать не получается.Огромнейшее количество поклонников телестройки по-прежнему заявляют, что Екатерина Колисниченко испортила свою внешность неоднократными пластическими операциями.Отыскать в социальных сетях фотографии Маргариты Керн до пластических операций практически нереально. Впрочем, на многочисленных снимках в личном инста-блоге бывшей участницы прославленного телепроекта «Дома-2» невооруженным взглядом видно, что же брюнетка изменила в себе.Правда, огромнейшему количеству телезрителей реалити-шоу, как оказалось, такие изменения не по нраву. По словам фанатов телестройки, настоящая и естественная красота всегда лучше искусственной.