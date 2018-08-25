Герой из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC
Компания KFC запустила очередную промокампанию. На этот раз поводом стал выпуск нового сэндвича. Для съемок в рекламном видеоролике бренд пригласил героя из «Игры престолов» Хафтора Бьёрнссона.
Исландец был известен как многократный призер соревнований на звание «Самый сильный человек на планете» до сьемок в сериале. Компания KFC решила это отобразить в своей новой рекламе. В рамках промовидео актер примерил на себя образ известного Полковника Сандерса. По сюжету видеоролика Хафтор Бьёрнссон устанавливает «мировой рекорд», передвигая несколько сотен килограммов сэндвичей на 50 метров.
Исландец постоянно устанавливает какие-нибудь рекорды, однако несмотря на многочисленные в этом достижения, он более известен как Григор Клиган из «Игры престолов», а не как спортсмен.
Исландец был известен как многократный призер соревнований на звание «Самый сильный человек на планете» до сьемок в сериале. Компания KFC решила это отобразить в своей новой рекламе. В рамках промовидео актер примерил на себя образ известного Полковника Сандерса. По сюжету видеоролика Хафтор Бьёрнссон устанавливает «мировой рекорд», передвигая несколько сотен килограммов сэндвичей на 50 метров.
Исландец постоянно устанавливает какие-нибудь рекорды, однако несмотря на многочисленные в этом достижения, он более известен как Григор Клиган из «Игры престолов», а не как спортсмен.
Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:43