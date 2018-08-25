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«Где-то ляпнула»: Ольга Бузова раскрыла секрет названия телешоу «Замуж за Бузову»

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова рассказала поклонникам, почему новый телепроект с ее участием получил именно такое название.

Ни для кого не является секретом, что уже завтра, 26 августа, на телеканале «ТНТ» выйдет первый выпуск нового телешоу под названием «Замуж за Бузову». Огромнейшее количество преданных фанатов Ольги Бузовой с нетерпением ждут завтрашнего дня, однако, как оказалось, многие до сих пор не понимают, почему проект получил именно такое название.

«Где-то ляпнула»: Ольга Бузова раскрыла секрет названия телешоу «Замуж за Бузову»

Несколько дней назад у Ольги Бузовой в преддверии выхода первого выпуска нового телепроекта «Замуж за Бузову» состоялась пресс-конференция, на которой знаменитость раскрыла несколько секретов формата и самого названия телешоу. По словам поющей телеведущей, ее на самом деле никто не приглашал поучаствовать в новом проекте.

Как стало известно, Ольга самостоятельно пришла к руководству телеканала «ТНТ» и предложила им снять подобное телешоу. Бузова призналась журналистам, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у нее не было ни одного мужчины. По мнению теледивы, в определенный момент одиночество начало ее «затягивать».

«Где-то ляпнула»: Ольга Бузова раскрыла секрет названия телешоу «Замуж за Бузову»

Восходящая исполнительница заявила, что «не ушла» полностью в музыкальную карьеру, как многим кажется, и ей, как и любой нормальной девушке и женщине, хочется быть любимой, хочется иметь счастливую и крепкую семью и детей. При этом Ольга Бузова подчеркнула, что не ставит перед собой замужество, как главную цель в жизни.

По словам Ольги, ей очень важно, чтобы возле нее был мужчина, который полюбит ее по-настоящему.

«Я пришла за любовью! Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь свадьба. Для меня главное не брак, а отношения!», - заявила прославленная телеведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова.


Также теледива призналась журналистам, что название нового телепроекта «Замуж за Бузову», которое многие поклонники называют брендовым, появилось совершенно спонтанно, однако все-таки несет в себе некий смысл.

«Где-то ляпнула»: Ольга Бузова раскрыла секрет названия телешоу «Замуж за Бузову»

«Если мужчина почувствует себя ущемленным, значит, это не мой, до свидания. Но просто так уже исторически сложилось - «Замуж за Бузову». Я это где-то ляпнула, а в итоге это вошло в обиход, и название не стали менять», - пояснила поющая телеведущая Ольга Бузова.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:28
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