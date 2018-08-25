В рейтинге самых безобидных супергероев Marvel оказались Человек-паук и Оса

Согласно таблице, составленной пользователями Reddit, больше всего смертей произошло по вине суперзлодеев. Первое место в рейтинге достается Таносу – половина населения всей Вселенной погибла от его щелчка пальцами. Второе место возглавила Хела, убившая Хогуна, Фандрала и Вольштагга, а также большое количество воинов, защищавших Асгард.Что касается положительных персонажей, то больше всего людей погубила Пеппер Потс, собственноручно убившая двух врагов Железного человека. От рук Доктора Стенджа и Тора погибли по одному злодею. Остальные герои причастны к убийствам лишь косвенно. Самыми добрыми в данном рейтинге оказались Человек-паук и оса, не погубившие ни одной души.Как отметили некоторые пользователи Reddit, авторы таблицы, скорее всего, по неизвестной причине не учли загубленных Капитаном Америкой солдат Гидры в ходе Второй мировой войны.