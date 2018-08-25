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В рейтинге самых безобидных супергероев Marvel оказались Человек-паук и Оса

Пользователи социального новостного портала Reddit отследили и составили таблицу всех смертей, которые произошли в киновселенной Marvel (Marvel Cinematic Universe). Как оказалось, самыми безобидными супергероями являются Человек-паук и Оса – во все время своей деятельности они ни разу не были причастны к убийству.

В рейтинге самых безобидных супергероев Marvel оказались Человек-паук и Оса


Согласно таблице, составленной пользователями Reddit, больше всего смертей произошло по вине суперзлодеев. Первое место в рейтинге достается Таносу – половина населения всей Вселенной погибла от его щелчка пальцами. Второе место возглавила Хела, убившая Хогуна, Фандрала и Вольштагга, а также большое количество воинов, защищавших Асгард.

Что касается положительных персонажей, то больше всего людей погубила Пеппер Потс, собственноручно убившая двух врагов Железного человека. От рук Доктора Стенджа и Тора погибли по одному злодею. Остальные герои причастны к убийствам лишь косвенно. Самыми добрыми в данном рейтинге оказались Человек-паук и оса, не погубившие ни одной души.

Как отметили некоторые пользователи Reddit, авторы таблицы, скорее всего, по неизвестной причине не учли загубленных Капитаном Америкой солдат Гидры в ходе Второй мировой войны.

 
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Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:20
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