В США назвали главную цель ближайшего полета на Луну

Выступая в штате Техас, американский вице-президент отметил, что США благодаря данному полёту выйдут на новый уровень и установят на Луне постоянное присутствие. Грандиозный план правительство Соединённых Штатов хочет осуществить при помощи специального проекта, под названием Lunar Orbital Platform-Gateway. Все подготовки по нему уже были закончены. Теперь требуется принять законопроект, подразумевающий выделение около 500 миллионов долларов, чтобы платформа перешла "в производственную стадию".Согласно прогнозам правительства Соединённых Штатов, уже через лет пять-шесть на земном спутнике будут действовать орбитальные станции.