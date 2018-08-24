АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20 Pro
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

В США назвали главную цель ближайшего полета на Луну

Майк Пенс, являющийся вице-президентом США, назвал главную цель планируемого ближайшего полета на Луну. Экипаж американских астронавтов собираются отправить на поверхность земного спутника до 2024 года.

В США назвали главную цель ближайшего полета на Луну


Выступая в штате Техас, американский вице-президент отметил, что США благодаря данному полёту выйдут на новый уровень и установят на Луне постоянное присутствие. Грандиозный план правительство Соединённых Штатов хочет осуществить при помощи специального проекта, под названием Lunar Orbital Platform-Gateway. Все подготовки по нему уже были закончены. Теперь требуется принять законопроект, подразумевающий выделение около 500 миллионов долларов, чтобы платформа перешла "в производственную стадию".

Согласно прогнозам правительства Соединённых Штатов, уже через лет пять-шесть на земном спутнике будут действовать орбитальные станции.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили новый орган в иммунной системе
Грязный воздух укорачивает жизнь россиян на 9
Учёные: Нибиру является выдумкой исландских
В США назвали главную цель ближайшего полета на
Софии Ротару в Instagram поздравила сына Руслана
Дебют смартфонов Huawei Honor 8X и 8X Max
Психологи штата Джорджия выяснили, что такое
Рэпер Фараон записал совместные песни с Сергеем
Эксперты анонсировали самые популярные
Джигарханян рассказал о жизни после развода с
Эксперты назвали самые популярные среди россиян
Юлии Началовой пришлось срочно удалить грудные
Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор
Валерия показала снимок с дочерью Анной и сыном
В Сети говорят о романе Дмитрия Нагиева и Ларисы
В ночном клубе Монако видели, как Виктория Боня
В посмертном альбоме Майкла Джексона 3 песни
Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в
Никита Шалюков проявил симпатию к Ирине Пинчук
По мнению экспертов, отечественная культура
Алексей Купин поскандалил с Ольгой Рапунцель и
Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его
Анна Хилькевич показала поклонникам выражение
У Таты Блюменкранц появился ухажер, который
Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени
Влад Кадони пишет роман о загробной жизни
Ольга Жарикова намерена вернуть Александру
Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20
Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным
Просмотреть все новости