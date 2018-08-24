В ночном клубе Монако видели, как Виктория Боня вместе с подругой «клеилась» ко всем мужчинам подряд
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня продолжает рассказывать своим подписчикам о своей красивой жизни и женихе-миллиардере, однако далеко не все верят ее словам.
Так, несколько часов назад девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок с подружкой. В подписи она отметила, что они приехали в один из самых популярных ночных клубов Испании, хотя и не без уговоров.
Но Вика совсем не ожидала, что поклонники в комментариях к посту начнут обсуждать не наряд и дорогое развлекательное заведение, а ее поведение в таких местах.
Более того, очевидица заявила, что у ее подруги есть видео-доказательство, но выкладывать его в Сеть они пока не планируют, чтобы не рушить «сказку про богатую счастливую семейную жизнь», которая и так разваливается.
Стоит отметить, что Боня никак не отреагировала на подобное заявление, хотя ее фанаты надеялись, что она внесет какую-то ясность.
Так, несколько часов назад девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок с подружкой. В подписи она отметила, что они приехали в один из самых популярных ночных клубов Испании, хотя и не без уговоров.
Но Вика совсем не ожидала, что поклонники в комментариях к посту начнут обсуждать не наряд и дорогое развлекательное заведение, а ее поведение в таких местах.
«Вика, я вот, действительно, верила, что про тебя неправду пишут, пока сама не увидела, как ты с подругой в клубе Джиммис в Монако ко всем подряд за столики подсаживалась и к мужикам прижималась - сдаёшься в аренду, короче как обычная проститутка, которых там много. А ещё ты пьёшь, прямо бухаешь, я бы сказала, какое просветление и крылья? - о чём ты вообще? Ужас...», - написала одна из подписчиц.
Более того, очевидица заявила, что у ее подруги есть видео-доказательство, но выкладывать его в Сеть они пока не планируют, чтобы не рушить «сказку про богатую счастливую семейную жизнь», которая и так разваливается.
Стоит отметить, что Боня никак не отреагировала на подобное заявление, хотя ее фанаты надеялись, что она внесет какую-то ясность.