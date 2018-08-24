АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20 Pro
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

В ночном клубе Монако видели, как Виктория Боня вместе с подругой «клеилась» ко всем мужчинам подряд

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня продолжает рассказывать своим подписчикам о своей красивой жизни и женихе-миллиардере, однако далеко не все верят ее словам.

Так, несколько часов назад девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок с подружкой. В подписи она отметила, что они приехали в один из самых популярных ночных клубов Испании, хотя и не без уговоров.

В ночном клубе Монако видели, как Виктория Боня вместе с подругой «клеилась» ко всем мужчинам подряд

Но Вика совсем не ожидала, что поклонники в комментариях к посту начнут обсуждать не наряд и дорогое развлекательное заведение, а ее поведение в таких местах.

«Вика, я вот, действительно, верила, что про тебя неправду пишут, пока сама не увидела, как ты с подругой в клубе Джиммис в Монако ко всем подряд за столики подсаживалась и к мужикам прижималась - сдаёшься в аренду, короче как обычная проститутка, которых там много. А ещё ты пьёшь, прямо бухаешь, я бы сказала, какое просветление и крылья? - о чём ты вообще? Ужас...», - написала одна из подписчиц.

Более того, очевидица заявила, что у ее подруги есть видео-доказательство, но выкладывать его в Сеть они пока не планируют, чтобы не рушить «сказку про богатую счастливую семейную жизнь», которая и так разваливается.

Стоит отметить, что Боня никак не отреагировала на подобное заявление, хотя ее фанаты надеялись, что она внесет какую-то ясность.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:52
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлии Началовой пришлось срочно удалить грудные
Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор
Валерия показала снимок с дочерью Анной и сыном
В Сети говорят о романе Дмитрия Нагиева и Ларисы
В ночном клубе Монако видели, как Виктория Боня
В посмертном альбоме Майкла Джексона 3 песни
Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в
Никита Шалюков проявил симпатию к Ирине Пинчук
По мнению экспертов, отечественная культура
Алексей Купин поскандалил с Ольгой Рапунцель и
Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его
Анна Хилькевич показала поклонникам выражение
У Таты Блюменкранц появился ухажер, который
Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени
Влад Кадони пишет роман о загробной жизни
Ольга Жарикова намерена вернуть Александру
Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20
Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным
Жители Пермского края в сентябре смогут увидеть
Знакомая Евгения Петросяна рассказала о коварных
Появились слухи, что Александр Гобозов закрутил
В Москве на улице Большая Ордынка в яму
Появились слухи, что Никиту Турчина выгнали из
Сбербанк увеличил ставки по вкладам в рублях
В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного
Названа причина смерти 60-летнего театрального
Центральный банк России упростил процедуру
В Красноярске автомобилистка в нетрезвом
Ирина Михайловна поставила Леше Купину
Просмотреть все новости