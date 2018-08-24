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Дебют смартфонов Huawei Honor 8X и 8X Max состоится 5 сентября

Компания Huawei анонсировала дату выхода версий Honor 8X, а также 8X Max. Флагман среднего класса планируют выпустить уже 5 сентября.

Дебют смартфонов Huawei Honor 8X и 8X Max состоится 5 сентября


Бенчмарки пока не могут точно определиться, какими именно характеристиками обладают новые смартфоны. В Сети имеются данные, что версии Honor 8X/8X Max будут осуществлять работу на чипсетах Kirin или Snapdragon. Скорей всего Honor 8X Max будет обладать 7,12-дюймовым экраном, а также аккумуляторной батареей на 4900 мАч. Его «младший брат» получит более компактные размеры.

Компания Huawei наделит флагманскую версию ПЗУ до 128 Гб, а также функцией быстрой зарядки. Цена устройства будет довольно приемлемой. По мнению экспертов, в остальном смартфон не будет прорывом для потребителя.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:15
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