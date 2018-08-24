Дебют смартфонов Huawei Honor 8X и 8X Max состоится 5 сентября

Бенчмарки пока не могут точно определиться, какими именно характеристиками обладают новые смартфоны. В Сети имеются данные, что версии Honor 8X/8X Max будут осуществлять работу на чипсетах Kirin или Snapdragon. Скорей всего Honor 8X Max будет обладать 7,12-дюймовым экраном, а также аккумуляторной батареей на 4900 мАч. Его «младший брат» получит более компактные размеры.Компания Huawei наделит флагманскую версию ПЗУ до 128 Гб, а также функцией быстрой зарядки. Цена устройства будет довольно приемлемой. По мнению экспертов, в остальном смартфон не будет прорывом для потребителя.