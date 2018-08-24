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Джигарханян рассказал о жизни после развода с Цымбалюк-Романовской

Несмотря на то, что популярный актер и киевская пианистка перестали состоять в официальном браке осенью прошлого года, эта тема до сих пор не утихает. Армен Джигарханян рассказал о своей жизни после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Джигарханян рассказал о жизни после развода с Цымбалюк-Романовской


Актер признался, что, несмотря на дележ имущества и взаимные оскорбления, он старается радоваться и удивляться каждому прожитому дню. По мнению Джигарханяна, секрет счастливой жизни заключается в умении себя любить. Раньше он считал, что в-первую очередь надо думать о своей стране, потом – о работе, а уже в конце – о себе. Но теперь пожилой артист пересмотрел свои приоритеты.

На сегодняшний день Джигарханян вновь живет в своей любимой квартире, расположенной в Староконюшенном переулке. Эту недвижимость во время бракоразводного процесса пытались продать по частям. Актер обожает гулять по арбатским переулкам и признается, что любит жаркое лето. Он во время прогулки сидит на лавочке и беседует с людьми, которые его узнают. Как отметил артист, он сам выбрал «работу клоуна», поэтому следует соответствовать своему амплуа. В другой профессии Джигарханян себя никогда не мыслил, поэтому рад, что ему удалось достичь своей мечты. Если бы у него была возможность что-то поменять в жизни, то он не стал бы этого делать.

По словам режиссера Юрия Иоффе, который ранее дружил с Арменом Джигарханяном, он рад, что актер не в курсе всей «грязи», которая льется на него с экранов телевизоров после развода с молодой пианисткой. Он считает, что актер как был, так и станется легендой для многих поклонников.

 
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Культура
Добавил: Сергей Сегодня, 21:15
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