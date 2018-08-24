АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20 Pro
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

Юлии Началовой пришлось срочно удалить грудные импланты

В новом выпуске программы «Судьба человека» Юлия Началова рассказала о том, что ей из-за болезни пришлось срочно удалить грудные импланты. Певица поговорила с Борисом Корчевниковым о «букете болезней», которыми она страдает.

Юлии Началовой пришлось срочно удалить грудные импланты


Несмотря на неприятности со здоровьем, артистка смотрит на жизнь с оптимизмом и продолжает активно работать. Юлия Началова призналась, что много лет страдает редкой болезнью для своего возраста – подагрой. По словам певицы, врачи не могли поставить ей точный диагноз. Но ей повезло, что в ее жизни появились специалисты, которые помогли справиться с проблемой.

На протяжении длительного периода времени Юлия страдала от того, что когда-то решилась на увеличение груди. Чтобы избавиться от силиконовых имплантов ей пришлось перенести сложные операции. Хотя изначально врачи предупреждали о возможных последствиях, она пренебрегла их рекомендациями. В результате новая грудь не прижилась, и пошло заражение крови. Из-за этого у нее нарушилось функционирование почек и развилась подагра, сопровождаемая болевым синдромом и восспалениями.

Хирурги уверяют, что после удаления силиконовых имплантов грудь уже никогда не будет выглядить естественно. Обязательно останутся шрамы и рубцы, а также могут провиснуть мягкие ткани, и пациентка столкнется с неоднородным растяжением или асимметричностью молочных желез.
Но на этом испытания Юлии Началовой не закончились, так как после операции ей занесли инфекцию. Но врачам удалось спасти жизнь артистки, и теперь она надеется на светлое будущее.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Сергей Сегодня, 20:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлии Началовой пришлось срочно удалить грудные
Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор
Валерия показала снимок с дочерью Анной и сыном
В Сети говорят о романе Дмитрия Нагиева и Ларисы
В ночном клубе Монако видели, как Виктория Боня
В посмертном альбоме Майкла Джексона 3 песни
Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в
Никита Шалюков проявил симпатию к Ирине Пинчук
По мнению экспертов, отечественная культура
Алексей Купин поскандалил с Ольгой Рапунцель и
Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его
Анна Хилькевич показала поклонникам выражение
У Таты Блюменкранц появился ухажер, который
Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени
Влад Кадони пишет роман о загробной жизни
Ольга Жарикова намерена вернуть Александру
Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20
Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным
Жители Пермского края в сентябре смогут увидеть
Знакомая Евгения Петросяна рассказала о коварных
Появились слухи, что Александр Гобозов закрутил
В Москве на улице Большая Ордынка в яму
Появились слухи, что Никиту Турчина выгнали из
Сбербанк увеличил ставки по вкладам в рублях
В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного
Названа причина смерти 60-летнего театрального
Центральный банк России упростил процедуру
В Красноярске автомобилистка в нетрезвом
Ирина Михайловна поставила Леше Купину
Просмотреть все новости