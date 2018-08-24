Юлии Началовой пришлось срочно удалить грудные импланты

Несмотря на неприятности со здоровьем, артистка смотрит на жизнь с оптимизмом и продолжает активно работать. Юлия Началова призналась, что много лет страдает редкой болезнью для своего возраста – подагрой. По словам певицы, врачи не могли поставить ей точный диагноз. Но ей повезло, что в ее жизни появились специалисты, которые помогли справиться с проблемой.На протяжении длительного периода времени Юлия страдала от того, что когда-то решилась на увеличение груди. Чтобы избавиться от силиконовых имплантов ей пришлось перенести сложные операции. Хотя изначально врачи предупреждали о возможных последствиях, она пренебрегла их рекомендациями. В результате новая грудь не прижилась, и пошло заражение крови. Из-за этого у нее нарушилось функционирование почек и развилась подагра, сопровождаемая болевым синдромом и восспалениями.Хирурги уверяют, что после удаления силиконовых имплантов грудь уже никогда не будет выглядить естественно. Обязательно останутся шрамы и рубцы, а также могут провиснуть мягкие ткани, и пациентка столкнется с неоднородным растяжением или асимметричностью молочных желез.Но на этом испытания Юлии Началовой не закончились, так как после операции ей занесли инфекцию. Но врачам удалось спасти жизнь артистки, и теперь она надеется на светлое будущее.