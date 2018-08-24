Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в эфире нового шоу «Бородина против Бузовой»

«Ксюш, ты взрослая женщина, которая любила и любила не раз. Которая знает, что можно любить до потери сознания и не понимать, что отношения ненормальные!», - заявила она.

Так, Ксения заявила, что уйти за ворота обязаны Андрей Шабарин и Анастасия Кочервей, поскольку они постоянно ссорятся и даже дерутся, а после «волшебничают» и делают вид, что так и надо.Однако Оля не согласилась со своей коллегой.Тем не менее Бородина нашла, что на это ответить. Она согласилась с тем, что действительно любила своих избранников, но при этом любила и себя. По ее словам, если бы с ней поступали бы также, как Шабарин поступает с Кочервей, то она терпеть бы такого не стала.Тогда Бузова сообщила, что сказать ей больше нечего, на что соведущая неуважительно ответила: «Вот и помолчи».В итоге, по мнению зрителей, Олю очень задело такое отношения, и в следующий раз она не станет терпеть.