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Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в эфире нового шоу «Бородина против Бузовой»

Несколько дней назад на телеканале ТНТ вышло новое шоу «Бородина против Бузовой», в котором две самые популярные ведущие решают, какие участники реалити-шоу «Дом-2» должны покинуть периметр.

Так, Ксения заявила, что уйти за ворота обязаны Андрей Шабарин и Анастасия Кочервей, поскольку они постоянно ссорятся и даже дерутся, а после «волшебничают» и делают вид, что так и надо.

Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в эфире нового шоу «Бородина против Бузовой»

Однако Оля не согласилась со своей коллегой.

«Ксюш, ты взрослая женщина, которая любила и любила не раз. Которая знает, что можно любить до потери сознания и не понимать, что отношения ненормальные!», - заявила она.

Тем не менее Бородина нашла, что на это ответить. Она согласилась с тем, что действительно любила своих избранников, но при этом любила и себя. По ее словам, если бы с ней поступали бы также, как Шабарин поступает с Кочервей, то она терпеть бы такого не стала.

Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в эфире нового шоу «Бородина против Бузовой»

Тогда Бузова сообщила, что сказать ей больше нечего, на что соведущая неуважительно ответила: «Вот и помолчи».

В итоге, по мнению зрителей, Олю очень задело такое отношения, и в следующий раз она не станет терпеть.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:37
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