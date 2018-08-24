Валерия показала снимок с дочерью Анной и сыном Арсением

У повзрослевших детей своя жизнь и увлечения, поэтому певица очень ценит редкие моменты, которые они проводят вместе. Дочь с сыновьями пошли по стопам своих творческих родителей: Анна стала исполнительницей, средний сын Артемий руководит швейцарской студией грамзаписи, а младший Арсений – пианист.Фотография 50-летней Валерии с детьми собрала более 36 тысяч «лайков». Поклонники отметили, что певица Валерия буквально светится от счастья и отлично выглядит для своего возраста. Также фанаты написали, что артистка из тех мам, которые оберегают своих отпрысков «как коршун». Некоторые подписчики признались, что не узнали Анну – старшую дочь Валерии, так как она изменила цвет волос.После снимка с детьми Валерия опубликовала еще фото с супругом и сыном Арсением. Певица отметила, что долго с ним не виделась, поэтому безумно скучала. Звезда отметила, что «время, проведенное с любимыми людьми – бесценно». По словам Валерии, ее дети выросли очень целеустремленными и самостоятельными. Она с Иосифом Пригожином, несмотря на то, что он является неродным отцом детей Валерии, испытывают гордость за них.