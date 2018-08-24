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Рэпер Фараон записал совместные песни с Сергеем Шнуровым для альбома Phuneral

Новый альбом Фараона доступен в «ВКонтакте» и Apple Music. Два трека «Солярис» и «Флешгроб» записаны с коллективом Сергея Шнурова - «Рубль».

Рэпер Фараон записал совместные песни с Сергеем Шнуровым для альбома Phuneral


В новый альбом репера входит пятнадцать композиций. Шнур заявил, что считает молодого рэп-исполнителя настоящей звездой, а также кумиром молодежи. У лидера группы «Ленинград» есть даже снимок с Фараоном. На нем оба артиста запечатлены на крыше ретро-кара.

Рэпер Фараон записал совместные песни с Сергеем Шнуровым для альбома Phuneral


Стоит напомнить, что Сергей Шнуров стал новым наставником телепроекта «Голос». К нему присоединились: продюсер Константин Меладзе, певица Ани Лорак и репер Баста. Фараон во время съемок нового сезона шоу будет давать два сольных концерта — в московском Stadium и в питерском клубе A2.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:43
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