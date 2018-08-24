Рэпер Фараон записал совместные песни с Сергеем Шнуровым для альбома Phuneral

В новый альбом репера входит пятнадцать композиций. Шнур заявил, что считает молодого рэп-исполнителя настоящей звездой, а также кумиром молодежи. У лидера группы «Ленинград» есть даже снимок с Фараоном. На нем оба артиста запечатлены на крыше ретро-кара.Стоит напомнить, что Сергей Шнуров стал новым наставником телепроекта «Голос». К нему присоединились: продюсер Константин Меладзе, певица Ани Лорак и репер Баста. Фараон во время съемок нового сезона шоу будет давать два сольных концерта — в московском Stadium и в питерском клубе A2.