В посмертном альбоме Майкла Джексона 3 песни оказались подделкой
Звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment призналась, что в посмертном альбоме Майкла Джексона под названием Michael, композиции Breaking News, Monster и Keep Your Head Up исполнены не легендарным певцом. В данное время идет судебное разбирательство.
23 августа состоялся суд по иску фанатки артиста к компаниям The Jackson Estate и Sony Music. Поклонница с помощью независимых экспертов заявила по поводу подделки вокала в альбоме. Из документов, которые попали в СМИ, следует, что звукозаписывающая фирма признала, что три песни поёт другой вокалист, однако вердикт по данному делу еще не вынесли.
По информации СМИ, ранее исполнитель песен Джейсон Малаки признавался в своем аккаунте Facebook, что голос все же принадлежит ему. Однако позже удалил пост, заявив о взломе профиля.
23 августа состоялся суд по иску фанатки артиста к компаниям The Jackson Estate и Sony Music. Поклонница с помощью независимых экспертов заявила по поводу подделки вокала в альбоме. Из документов, которые попали в СМИ, следует, что звукозаписывающая фирма признала, что три песни поёт другой вокалист, однако вердикт по данному делу еще не вынесли.
По информации СМИ, ранее исполнитель песен Джейсон Малаки признавался в своем аккаунте Facebook, что голос все же принадлежит ему. Однако позже удалил пост, заявив о взломе профиля.