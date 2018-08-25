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В конкурсе молодых музыкантов «Евровидение -2018» победил российский пианист Иван Бессонов

Представитель России пианист Иван Бессонов стал победителем девятнадцатого конкурса юных музыкантов «Евровидение – 2018». Прямую трансляцию конкурса провел российский телеканал «Культура».

В конкурсе молодых музыкантов «Евровидение -2018» победил российский пианист Иван Бессонов


Данный конкурс проходит с завидной частотой. Каждые 2 года в Эдинбурге, Шотландия, на сцену выходят молодые, талантливые и одаренные музыканты, чтобы показать зрителям и жюри, на что они способны. Инициатором данного музыкального мероприятия выступает единый Европейский вещательный союз. В него входят 56 европейских стран. Также в конкурсе участвуют исполнители из США, Азии, Африки и далекой Австралии. В целом, аудитория этого объединения составляет более миллиарда талантливейших музыкантов.

В финале оказались шестеро претендентов на победу, среди них был и Бессонов. Он обошел своих конкурентов, по мнению жюри, и оказался сильнейшим участником конкурса. В жюри находились великий шотландский композитор Джеймс Макмиллан и американский дирижер Марин Олсоп. Для Ивана Бессонова это уже не первый серьезный конкурс, он выступал на многих значимых фестивалях, которые проходили не только в России, но и в других странах. Также юный пианист написал музыку для режиссера Виктора Косаковского к документальному фильму Varicella (2015 год), что позволило ему стать самым юным композитором современности.

 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:31
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