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В Сети появился чехол новой версии iPad Pro с загадочным вырезом

В Сети появился чехол новой версии iPad Pro. На изображении просматривается загадочный вырез. Есть вероятность, что на задней панели имеется дактилоскопический датчик.

В Сети появился чехол новой версии iPad Pro с загадочным вырезом


Общественность до конца года ожидает от «яблочной» компании три новых iPhone, а также iPad Pro. Ресурсом Slashleaks был обнародован интересный снимок, где изображён чехол, который, предположительно, предназначен для устройств с 10,5-дюймовым экраном. На чехле имеется загадочный вырез, схожий с тем, под которым будет иметься дактилоскоп. Сканер отпечатков пальцев в актуальной версии устройства встроен в домашнюю кнопку. Новая версия iPad Pro ее лишится.

Хотя диагональ гаджета сохранится, габариты его будут уменьшены. Экраны станут безрамочными. «Яблочники» также уберут разъем для наушников. Процесс идентификации пользователей будет проходить с помощью Face ID.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:30
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