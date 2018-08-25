В Сети появился чехол новой версии iPad Pro с загадочным вырезом

Общественность до конца года ожидает от «яблочной» компании три новых iPhone, а также iPad Pro. Ресурсом Slashleaks был обнародован интересный снимок, где изображён чехол, который, предположительно, предназначен для устройств с 10,5-дюймовым экраном. На чехле имеется загадочный вырез, схожий с тем, под которым будет иметься дактилоскоп. Сканер отпечатков пальцев в актуальной версии устройства встроен в домашнюю кнопку. Новая версия iPad Pro ее лишится.Хотя диагональ гаджета сохранится, габариты его будут уменьшены. Экраны станут безрамочными. «Яблочники» также уберут разъем для наушников. Процесс идентификации пользователей будет проходить с помощью Face ID.