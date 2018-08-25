В Сети появился чехол новой версии iPad Pro с загадочным вырезом
В Сети появился чехол новой версии iPad Pro. На изображении просматривается загадочный вырез. Есть вероятность, что на задней панели имеется дактилоскопический датчик.
Общественность до конца года ожидает от «яблочной» компании три новых iPhone, а также iPad Pro. Ресурсом Slashleaks был обнародован интересный снимок, где изображён чехол, который, предположительно, предназначен для устройств с 10,5-дюймовым экраном. На чехле имеется загадочный вырез, схожий с тем, под которым будет иметься дактилоскоп. Сканер отпечатков пальцев в актуальной версии устройства встроен в домашнюю кнопку. Новая версия iPad Pro ее лишится.
Хотя диагональ гаджета сохранится, габариты его будут уменьшены. Экраны станут безрамочными. «Яблочники» также уберут разъем для наушников. Процесс идентификации пользователей будет проходить с помощью Face ID.
Общественность до конца года ожидает от «яблочной» компании три новых iPhone, а также iPad Pro. Ресурсом Slashleaks был обнародован интересный снимок, где изображён чехол, который, предположительно, предназначен для устройств с 10,5-дюймовым экраном. На чехле имеется загадочный вырез, схожий с тем, под которым будет иметься дактилоскоп. Сканер отпечатков пальцев в актуальной версии устройства встроен в домашнюю кнопку. Новая версия iPad Pro ее лишится.
Хотя диагональ гаджета сохранится, габариты его будут уменьшены. Экраны станут безрамочными. «Яблочники» также уберут разъем для наушников. Процесс идентификации пользователей будет проходить с помощью Face ID.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:30